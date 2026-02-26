Британский промоутер Фрэнк Уоррен раскритиковал идею реванша легендарного боксера Флойда Мейвезера против экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Мэнни Пакьяо globallookpress.com

«Надеюсь, ни один из руководящих органов не одобрит этот бой. Меня не интересует поединок, в котором 47-летний боец сражается с 49-летним. То же самое, что бой Майка Тайсона с Джейком Полом.

На мой взгляд, это не бокс. Не поймите меня неправильно, они бьют друг друга. И неважно, тебе 49 лет или 20, эти удары болезненны. В их возрасте уже не стоит заниматься боксом»

Реванш Мейвезера и Пакьяо состоится 19 сентября на турнире в Лас-Вегасе. Предварительно в апреле Флойд проведет выставочный поединок против Майка Тайсона.