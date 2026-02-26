Алан Насименто, тренер действующего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, объяснил, почему Алексу Перейре нет смысла драться с его подопечным.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Если посмотреть на ситуацию с точки зрения Перейры, то будь я на его месте, будь я его тренером или кем-то из его окружения, я бы не стал драться с Чимаевым. Я не говорю о риске. Я просто хочу сказать, что сегодня у Алекса есть возможность сделать то, чего еще никто не делал, побороться за третий пояс. Но ради его наследия, ради истории, которую он может создать, и просто потому, что это было бы нечто невиданное ранее, я бы не согласился на бой с Чимаевым и, конечно, перешел бы в тяжелый вес, чтобы сразиться с чемпионом и завоевать третий пояс»

Перейре сейчас принадлежит титул в полутяжелом дивизионе UFC. Ходят слухи, что Алекс следующий бой проведет на турнире в Белом доме против Сирила Гана за временный пояс в тяжелом весе.