По данным спортивного портала MMA Fighting, стало известно, что организация турнира в Белом доме, запланированного на июль, обойдется UFC примерно в 60 млн долларов.

Дана Уайт — глава UFC globallookpress.com

Глава лиги Дана Уайт высказался, что только замена травы на южном газоне обойдется примерно в 700 тысяч долларов. При этом на турнире зрителей будет около 5000 человек, и это гораздо меньше, чем на других номерных ивентах.

Также планируется в близлежащем торговом центре «National Mall» установить большие экраны для трансляций, чтобы бои могли посмотреть более 60 тысяч болельщиков.

Ранее в промоушене назвали турнир UFC 306 в Лас-Вегасе одним из самых дорогостоящих в истории. На его организацию было потрачено более 20 миллионов долларов.