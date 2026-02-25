Поединок Эдуарда Вартаняна и Узаира Абдуракова в рамках полусредней весовой категории пополнил карда турнира АСА 202. Данный ивент состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля.

Эдуард Вартанян globallookpress.com

Напомним, что Вартанян изначально должен был драться в феврале на юбилейном турнире АСА 200 против экс-чемпиона промоушена в легком весе Али Багова.

Однако Эдуард снялся с боя из-за проблем со здоровьем. В последний раз он выступал в августе прошлого года на BetCity Fight Nights 127 и одержал победу техническим нокаутом над Ахмедом Алиевым.

Абдураков в декабре дрался за временный титул АСА в полусреднем весе и потерпел поражение удушающим приемом в первом раунде от Жакшылыка Мырзабекова.