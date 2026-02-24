Представители UFC обновили рейтинги по завершении турнира в Хьюстоне, проходившего в ночь с 21 на 22 февраля. Молдавский тяжеловес Сергей Спивак поднялся на шестую строчку после победы по очкам над Анте Делией.
Хорват ввиду поражения опустился на десятое место, россиянин Ризван Куниев также потерял одну позицию и теперь идет седьмым.
Представитель Сербии Урош Медич вошел в топ-15 полусреднего веса и занял 12-ю строчку после сенсационной победы нокаутом в первом раунде над Джеффом Нилом. Американец ввиду очередного проигрыша покинул рейтинг.
Произошли изменения и в полулегкой весовой категории. Мелкуизаэль Коста, нокаутировавший ударом ногой с разворота Дэна Иге в концовке первого раунде, занял 13-е место в рейтинге.