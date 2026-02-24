Представители UFC обновили рейтинги по завершении турнира в Хьюстоне, проходившего в ночь с 21 на 22 февраля. Молдавский тяжеловес Сергей Спивак поднялся на шестую строчку после победы по очкам над Анте Делией.

Сергей Спивак globallookpress.com

Хорват ввиду поражения опустился на десятое место, россиянин Ризван Куниев также потерял одну позицию и теперь идет седьмым.

Представитель Сербии Урош Медич вошел в топ-15 полусреднего веса и занял 12-ю строчку после сенсационной победы нокаутом в первом раунде над Джеффом Нилом. Американец ввиду очередного проигрыша покинул рейтинг.

Произошли изменения и в полулегкой весовой категории. Мелкуизаэль Коста, нокаутировавший ударом ногой с разворота Дэна Иге в концовке первого раунде, занял 13-е место в рейтинге.