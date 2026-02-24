Абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем дивизионе Наоя Иноуэ проведет очередной поединок против соотечественника из Японии Дзюнто Накатани.

Наоя Иноуэ globallookpress.com

Бой запланирован на 2 мая на турнире в Токио. Иноуэ ранее в 2025 году уже четырежды защитил все свои пояса. В последнем поединке он одолел по очкам Дэвида Пикассо.

Также японец победил с разгромным счетом Муроджона Ахмадалиева в сентябре. Всего в активе Иноуэ 32 выигранных поединка и ни единого поражения в карьере.

Накатани, как и грядущий соперник, тоже еще никому не уступал на профессиональном ринге. У него 32 победы, 24 из которых были нокаутом.