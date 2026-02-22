Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шон Брэди проведет очередной поединок в промоушене против Хоакина Бакли.

Хоакин Бакли globallookpress.com

Их очная битва пополнила кард турнира UFC Vegas 116, забронированного на 25 апреля. Оба бойца потерпели поражения в своих предыдущих встречах. Бакли ранее уступил единогласным решением судей Камару Усману.

После поражения американец расположился на девятой строчке в рейтинге полусреднего веса. До неудачи в поединке с Усманом Бакли шел в полусреднем дивизионе на серии из шести выигранных поединков кряду.

Брэди в последнем бою уступил техническим нокаутом в первом раунде Майклу Моралесу. До этого Шон выиграл 3 поединка подряд, два из них досрочно.