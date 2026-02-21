Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо объяснил, за счет чего Шон Стрикленд победит Энтони Эрнандеса в предстоящем поединке на турнире в Хьюстоне в воскресенье.

Генри Сехудо globallookpress.com

«Мне нравится Эрнандес, но я не думаю, что он справится со Стриклендом. На самом деле Шон Стрикленд на голову выше, у него другой стиль, он давит на соперников. Он не собирается отступать. Я хочу, чтобы Энтони выиграл, но если вы спросите меня, на кого я поставлю, то я выберу Стрикленда из-за его опыта и стиля игры. Эрнандес большую часть времени боя проводит в партере, но Стрикленда не так-то просто забороть. Он намного лучше, чем я думал. Когда я увидел, как он разделался с Исраэлем Адесаньей, я понял, что ошибался насчет этого парня»

Стрикленд бывший чемпион UFC в среднем весе. Сейчас Шон располагается на третьей строчке в рейтинге.