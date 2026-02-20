Топовый боец полусреднего дивизиона UFC Шон Брэдди рассчитывает провести бой в апреле против одного из экс-чемпионов категории: Камару Усмана или Белала Мухаммада.

Шон Брэди
Шон Брэди globallookpress.com

«Следующим соперником Иэна Гарри станет Ислам Махачев — вот что я думаю.  Может быть, Моралес или даже Джек Делла Маддалена.  Но я не знаю какие планы у UFC на Белала Мухаммада.

А ведь в рейтинге еще есть и Камару Усман.  Я бы хотел сразиться с Камару или Белалом.  Я просто не понимаю, чего они ждут.  Думаю, в апреле у меня будет бой, так что сейчас мы готовимся на апрель»

Шон Брэди сейчас занимает шестую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC.  В предыдущем поединке он проиграл нокаутом в первом раунде Майклу Моралесу.