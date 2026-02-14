Топовый бразильский тяжеловес Вальтер Уокер, занимающий 14-ю строчку в рейтинге UFC, затаил обиду на своего старшего брата Джонни Уокера и бросил ему вызов на бой.

Вальтер Уокер globallookpress.com

«Я очень расстроен, потому что позвал брата, чтобы он приехал со мной на турнир Karate Combat, а он не приехал.  Джонни здесь нет.  Я хочу его уничтожить после такого!  У нас с братом сейчас странные отношения.  Я хочу показать ему, кто настоящий Уокер.  Все знают, что он должен спросить разрешения у жены, чтобы подраться.  Если жена разрешит, мы сразимся.  Переходи в тяжелый вес, и малыш Вальтер покажет тебе, кто настоящий Уокер»

Уокер-младший сейчас идет в UFC на серии из четырех побед подряд.  Все эти поединки Вальтер выиграл одним и тем же приемом — скручиванием пятки.