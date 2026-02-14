Британский промоутер Фрэнк Уоррен не исключает трилогию Тайсона Фьюри с Александром Усиком, если «Цыганский король» победит Арсланбека Махмудова.

Александр Усик и Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Он хочет быть лучшим. Так было всегда. Тайсон говорил мне, что хочет снова сразиться с Усиком. Тайсон боец. Ему нравится драться. Он ходит в спортзал и, когда приступает к серьезным тренировкам, хочет видеть конечный результат, а для него конечный результат — это бой»

Поединок Фьюри против Арсланбека Махмудова состоится 11 апреля. Для Тайсона это будет первый поединок после возобновления карьеры и полуторагодовалой паузы.

Ранее «Цыганский король» потерпел два поражения подряд от Александра Усика по очкам.