Дрикус Дю Плесси дал прогноз на поединок Шона Стрикленда и Энтони Эрнандеса в среднем весе на турнире UFC в Хьюстоне 22 февраля.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Эрнандес долгое время был одним из тех, кто подавал большие надежды. Мы должны были драться, но обстоятельства сложились так, что бой не состоялся. Его стиль боя безумен.

Он просто идет вперед, у него огромный запас сил, особенно учитывая его манеру боя. Энтони наносит удары, врывается на ближнюю дистанцию и просто ломает своих соперников.

Он ломает их морально и физически, задавая нереальный темп. Его последний бой с Романом Долидзе был просто безумием, потому что Долидзе высококлассный борец, а Эрнандес заставил его выглядеть новичком. Это был бой в одни ворота. Эрнандес даже не прилагал особых усилий.

Но Стрикленд — совсем другая история. Я говорю по собственному опыту: удержать этого парня на земле задача не из легких, так же, как и сломить его физически и морально.

Я почти уверен, что этот бой не закончится досрочно, ведь оба парня с хорошим кардио. Стрикленд крепкий орешек. Вы его не вырубите одним ударом. Шон будет наносить джебы и набирать очки.

Все может сложиться по-разному, но, если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на Стрикленда просто исходя из его стиля», — отметил в завершении экс-чемпион UFC в среднем весе.