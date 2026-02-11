Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес высказался о потенциальном ответном поединке против Дмитрия Бивола.

Сауль «Канело» Альварес globallookpress.com

«Почему бы и нет? Посмотрим, что будет дальше. В этом есть смысл, я готов сделать это снова. Мне всегда нравятся сложные вызовы»

Первый поединок Альварес и Бивола проходил в полутяжелом дивизионе в мае 2022 года. Тогда россиянин победил единогласным решением судей и защитил пояс WBA.

Также мексиканский боксер накануне высказался о желании взять реванш за поражение у Теренса Кроуфорда. Альварес проиграл «Баду» по очкам в сентябре прошлого года и лишился всех поясов во втором среднем весе.