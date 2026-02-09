Российский тяжеловес Ризван Куниев рассказал, с кем хочет подраться в UFC после того, как одолел Жаилтона Алмейду 8 февраля на турнире в Лас-Вегасе единогласным решением судей.

Кертис Блэйдс globallookpress.com

«Я готов сразиться с любым, кого мне предложит организация. Я соглашусь на любого, кого мне предложат в промоушене. Но я с удовольствием встретился бы снова с Кертисом Блэйдсом.

У нас с ним есть история. Он считает, что выиграл прошлый бой. А я думаю, что тот бой выиграл я. Нам нужен еще один поединок, чтобы выяснить, кто из нас лучше»

Первый поединок Блэйдса и Куниева проходил в июне прошлого года на турнире в Баку. Тогда россиянин только дебютировал в UFC. Его бой с Кертисом продлился все 3 раунда. В итоге Ризван потерпел поражение раздельным решением судей.