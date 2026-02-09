Экс-претендент на титул в легком весе PFL Алфи Дэвис поделился, как Ислам Махачев подшутил над ним после его проигрыша Усману Нурмагомедову удушающим приемом в третьем раунде в минувшие выходные.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Я услышал, как мой секундант сказал: осталось 30 секунд, и я подумал, что продержусь до конца раунда. А потом я проснулся, а передо мной Хабиб Нурмагомедов. Я подумал, что это странно. Он был очень вежлив. Они все очень вежливые. Думаю, лучше всего надо мной подшутил Ислам Махачев. Он сказал: эй, брат, теперь счет 1:1. Это было очень забавно»

Напомним, что в прошлом году Дэвис победил по очкам Гаджи Рабаданова в финале Гран-при PFL, который тренируется вместе с Усманом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.