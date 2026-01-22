Именитый боец-легковес Джастин Гейджи в преддверии поединка за временный титул UFC в легком весе с Пэдди Пимблеттом заявил, что сделка промоушена с Paramount никак не повлияет на его гонорары.

Джастин Гейджи globallookpress.com

«Я слышал, как Дэниель Кормье говорил, что всем заплатят больше за этот турнир. Но я не получу ни цента больше, чем получил бы, если бы эта сделка не состоялась. Неправильно, когда у тебя 14 бонусов в UFC, а эта сумма не дотягивает до миллиона долларов. Это неправильно. Сумма должна быть намного больше, и у меня должна была быть возможность распорядиться деньгами более разумно, но у меня такой возможности не было»

В конце 2025 года UFC подписал восьмилетний контракт с американской корпорацией Paramount. Лига заработает почти 8 млрд долларов за время сотрудничества.