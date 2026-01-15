Победитель последнего Гран-при PFL в легком весе Алфи Дэвис назвал чемпиона в их дивизионе Усмана Нурмагомедова переоцененным бойцом.

Усман Нурмагомедов globallookpress.com

«Я думаю, что оба боя с Хьюзом были очень напряженными, и они показали, что в игре Усмана много слабых мест. Пол Хьюз был очень хорош, и он заставил его так выступить. Теперь раскрыты элементы его игры, которые никогда раньше не раскрывались, и которые я могу использовать. Я многим обязан Полу Хьюзу. Он выявил множество слабых мест Усмана и показал, что его борцовские навыки не так уж хороши. Они на достойном уровне, но он не обладает потрясающей техникой»

Титульный бой Дэвиса и Нурмагомедова состоится на турнире PFL 7 февраля. К этой встрече англичанин подошел после победы над одноклубником Усмана Гаджи Рабадановым единогласным решением.