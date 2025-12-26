Бывший чемпион полусреднего веса UFC Белал Мухаммад хочет провести борцовскую схватку с Колби Ковингтоном в лиге RAF.

Белал Мухаммад (справа) globallookpress.com

«Надеюсь, в лиге RAF дадут мне еще один шанс. Есть один парень, который меня интересует, но он довольно простой соперник. Забыл его имя, как его там? Кажется, Колби Ковингтон. В январе он будет драться с Рокхолдом в Майами, может быть, я там буду. Может быть, мне попадется победитель этого боя. Посмотрим, кто победит. Если им станет Колби, то я легко справлюсь с этим отбросом из полусреднего веса UFC»

Мухаммад сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Белал проиграл два своих последних поединка единогласным решением судей Иэну Гэрри и Джеку Маддалене.