UFC объявил об увольнении сразу трех бойцов. В их число вошли Элизеу Залески Дос Сантос, Лоик Раджабов и Ринат Фахретдинов.

Ринат Фахретдинов globallookpress.com

Россиянин провел в промоушене 7 поединков. На его счету было 6 побед и одна ничья. Выступал Ринат в весовой категории до 77 кг. В последнем поединке нокаутировал менее чем за минуту Андреса Густаффсона.

По словам самого Фахретдинова, причиной ухода из UFC стали разногласия о продлении договора. Бойца и его команду не устроили финансовые условия нового контракта.

Напомним, что россиянин дебютировал в UFC в июне 2022 года. Всего в карьере у Фахретдинова 24 выигранных поединка, одна ничья и только одно поражение.