Звездный британский боец-легковес Пэдди Пимблетт допустил расклад, при которым станет чемпионом UFC без поединка с действующим обладателем титула дивизиона Илией Топурией.

Илия Топурия globallookpress.com

«Я хочу доказать всем, что могу победить Топурию, потому как никто в это не верит. Вот что я хочу сделать. Но если я стану абсолютным чемпионом, не сразившись с ним, это будет круто. Не исключено, что он не выйдет на бой в ближайшее время. В таком случае после победы над Джастином Гейджи я, как и Том Аспиналл, возможно, стану полноправным чемпионом. Но если мне не придется побеждать еще раз и меня повысят, я все равно буду защищать пояс»

Накануне Топурия заявил об отказе проводить защиту в ближайшее время. В таком случае грузин может быть лишен пояса, а полноправным чемпионом станет победитель противостояния за временный титул между Гейджи и Пимблеттом на UFC 325.