По словам бразильского инсайдера Лео Гимараэса, стало известно, что Магомед Анкалаев вышел на реванш с Алексом Перейрой с травмой ребра.

Магомед Анкалаев (слева) globallookpress.com

В соцсети попали видео, где россиянин проходил медицинское обследование за 3 недели до начала поединка. Менеджер Магомеда Али Абдель-Азиз заявил, что отговаривал бойца драться на UFC 320 в связи с травмой.

Также в команде Анкалаева считают, что кто-то из их тренировочного лагеря поделился данной информации с тренерским штабом Перейры накануне ответного противостояния.

На UFC 320 Алекс нокаутировал российского бойца за 80 секунд и отобрал у него титул чемпиона промоушена в полутяжелой весовой категории.