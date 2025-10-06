Марокканский боец UFC Юсеф Залал рассчитывает на претендентский поединок с Лероном Мерфи в полулегком весе. На UFC 320 он одолел сабмишном в первом раунде Джоша Эммета.

Лерон Мерфи (справа) globallookpress.com

Таким образом, Юсеф вышел на серию из пяти выигранных поединков кряду в промоушене, расположившись на девятой строчке в рейтинге весовой категории до 66 кг.

На пресс-конференции африканец выразил желание подраться за титул и бросил вызов непобежденному Лерону Мерфи с предложение провести с ним поединок за статус следующего претендента.

Также Залал не исключил вариант боя против второго номера рейтинга Диего Лопеса, недавного победившего нокаутом локтем с разворота во втором раунде Джина Силву на UFC Noche.