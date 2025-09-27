Американский блогер Джейк Пол в шуточной манере высказался о подготовке к бою с чемпионом мира по боксу в легком весе Джервонтой Дэвисом.

Джейк Пол globallookpress.com

«Да, я готовлюсь, просто отрабатываю много ударов ниже пояса, отрабатываю удары ниже колен и много бегаю. А также я спаррингуюсь с восьмилетними детьми»

Бой Пола и Дэвиса состоится 14 ноября в Майами. Разница в росте между соперниками порядка 20 см (185 против 165). Вес Джейка составляет около 105 кг, в то время как Джервонта выступает в категории до 61 кг.

Свой последний бой на профессиональном ринге 1 марта «Танк» выиграть не смог. Его поединок с Ламонтом Роучем завершился вничью. Пол в предыдущей встрече одолел по очкам Хулио Сезара, экс-чемпиона в среднем весе, завершившего профессиональную карьеру.