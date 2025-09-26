Спортивный комментатор Майкл Биспинг не видит фаворита в поединке Карлоса Олберга и Доминика Рейеса на UFC в Перте.

Карлос Олберг
Карлос Олберг globallookpress.com

«Карлос очень хороший ударник: очень высокий, быстрый, техничный.  Он тренируется в City Kickboxing с Исраэлем Адесаньей, одним из лучших спарринг-партнеров в мире.  Доминик Рейес бьет сильнее — вот и все.  Он действительно бьет сильнее.  У него есть опыт выступлений на самом высоком уровне.  Он также лучше борется, чем Карлос Олберг.

Думаю, в этом бою мы увидим, как Доминик Рейес использует борцовские приемы.  Как я уже сказал, он всегда может отправить соперника в нокаут.  Я могу поставить на Карлоса.  У него более точные удары.  Но, честно говоря, здесь можно было бы и подбросить монетку.  Я также могу поставить и на Доминика Рейеса»

Олберг идет на серии из восьми побед кряду, занимая третью строчку в рейтинге полутяжей.  Рейес располагается на седьмом месте.  Доминик выиграл 3 последних боя досрочно.