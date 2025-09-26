Спортивный комментатор Майкл Биспинг не видит фаворита в поединке Карлоса Олберга и Доминика Рейеса на UFC в Перте.

Карлос Олберг globallookpress.com

«Карлос очень хороший ударник: очень высокий, быстрый, техничный. Он тренируется в City Kickboxing с Исраэлем Адесаньей, одним из лучших спарринг-партнеров в мире. Доминик Рейес бьет сильнее — вот и все. Он действительно бьет сильнее. У него есть опыт выступлений на самом высоком уровне. Он также лучше борется, чем Карлос Олберг.

Думаю, в этом бою мы увидим, как Доминик Рейес использует борцовские приемы. Как я уже сказал, он всегда может отправить соперника в нокаут. Я могу поставить на Карлоса. У него более точные удары. Но, честно говоря, здесь можно было бы и подбросить монетку. Я также могу поставить и на Доминика Рейеса»

Олберг идет на серии из восьми побед кряду, занимая третью строчку в рейтинге полутяжей. Рейес располагается на седьмом месте. Доминик выиграл 3 последних боя досрочно.