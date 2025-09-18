ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Двалишвили: Сэндхаген доминировал над Верой, побил Ядонга — он опасный соперник

    Бои ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Петр Ян Марлон Вера Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Сонг Ядонг
    Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили высоко оценил навыки Кори Сэндхагена, назвав его опасным соперником.

    Мераб Двалишвили
    Мераб Двалишвили

    «Он доминировал над "Чито" Верой, остановил Сонга Ядонга, и у него были хорошие бои с Петром Яном, Умаром Нурмагомедовым. Кори Сэндхаген — опасный соперник, его трудно остановить. У него хорошая техника борьбы в партере и есть нокаутирующая мощь, у него хорошее кардио, неплохая защита от тейкдаунов, грамотная работа ног. Это будет отличный бой, и я с нетерпением жду встречи с ним. Я не думаю, что у меня будет легкий соперник или легкий бой. Это будет хороший бой, и людям он понравится»

    Бой Двалишвили и Сэндхагена пройдет на UFC 321 в рамках со-главного события вечера. Для Мераба это будет третья защита титула.

