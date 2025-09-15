Александр Волкановски согласен дать реванш Диего Лопесу

Чемпион UFC в полулегком весеготов во второй раз подраться с, которого победил по очкам в апреле.

«Будет ли у Диего реванш со мной? Такая безумная победа… Лопес снова в своей стихии и делает то, что умеет лучше всего. Я знаю, что UFC его просто обожает.

Будут ли в UFC настаивать на его участии во втором титульном бою со мной? Посмотрим. В любом случае, вы меня знаете. Кто бы это ни был, я готов драться. Я просто буду сидеть сложа руки и ждать, что скажет UFC.

Я недавно дрался с Диего. Есть ли смысл сразу назначать реванш? Никогда не знаешь, чего хочет UFC. Лерон Мерфи тоже в титульной гонке. Посмотрим, что будет. Я должен получить кое-какую информацию по этому поводу в ближайшее время», — добавил Волкановски.