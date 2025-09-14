Иноуэ одолел Ахмадалиева и остался абсолютным чемпионом

В рамках главного события вечера на боксерском турнире в Японии в Нагое 14 сентября завершился поединок между

Встреча продлилась все 12 раундов. По итогам противостояния, судьи единогласно со счетом 117-111 и 118-110 дважды отдали победу Наоей Иноуэ.

Таким образом, «Монстр» сохранил статус абсолютного чемпиона мира по боксу во второй легчайшей категории. Японец в своей профессиональной карьере еще не потерпел ни единого поражения.

На его счету 31 победа, 27 из которых завершились в его пользу нокаутом. Для Ахмадалиева это уже второе поражение в боксерской карьере. Также в активе представителя Узбекистана 14 побед.