Перерыв Крылья Советов — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин«Крылья Советов» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 10:37
    • «Реал» намерен подать жалобу в ФИФА на судейство в испанском футболе
  • 14:22
    • Источник: Пиняев мог перейти в «Наполи», но «Локомотив» отказал в трансфере
  • 14:12
    • Россиянка Корнеева выиграла турнир в категории ITF W50 в Эворе
  • 13:59
    • Руководители ФИФА и УЕФА недовольны словами Жоана Лапорты
  • 13:34
    • «Крылья Советов» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    Иноуэ одолел Ахмадалиева и остался абсолютным чемпионом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    В рамках главного события вечера на боксерском турнире в Японии в Нагое 14 сентября завершился поединок между Наоей Иноуэ и Муроджоном Ахмадалиевым.

    Наоя Иноуэ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наоя Иноуэ

    Встреча продлилась все 12 раундов. По итогам противостояния, судьи единогласно со счетом 117-111 и 118-110 дважды отдали победу Наоей Иноуэ.

    Таким образом, «Монстр» сохранил статус абсолютного чемпиона мира по боксу во второй легчайшей категории. Японец в своей профессиональной карьере еще не потерпел ни единого поражения.

    На его счету 31 победа, 27 из которых завершились в его пользу нокаутом. Для Ахмадалиева это уже второе поражение в боксерской карьере. Также в активе представителя Узбекистана 14 побед.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манчестерском дерби не выявят сильнейшего?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бернли» навяжет борьбу действующим чемпионам Англии?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Справится ли «Зенит» с «Балтикой»?
  • «Балтика» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры