Уиттакер: После поражения от Де Риддера пояс кажется несбыточной мечтой

Роберт Уиттакер Фото: globallookpress.com
«После поражения от Де Риддера пояс кажется мне несбыточной мечтой. Это еще одно поражение. Оно отодвигает меня гораздо дальше от титула, от того, чего я хотел достичь. Так что сейчас моя траектория изменилась. Мне осталось провести несколько боев. Я хочу наслаждаться процессом. Я хочу наслаждаться боями. Физически мне комфортнее в полутяжелом весе, но у меня короткие руки, я не очень высокий и не люблю драться с высокими парнями, а в полутяжелом весе много высоких парней»
Уиттакер проиграл последний бой Рейнье Де Риддеру раздельным решением судей. До этого «Жнец» уступил сабмишном Хамзату Чимаеву.