Уиттакер: После поражения от Де Риддера пояс кажется несбыточной мечтой

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе считает , больше не сможет вновь стать чемпионом промоушена.

«После поражения от Де Риддера пояс кажется мне несбыточной мечтой. Это еще одно поражение. Оно отодвигает меня гораздо дальше от титула, от того, чего я хотел достичь. Так что сейчас моя траектория изменилась. Мне осталось провести несколько боев. Я хочу наслаждаться процессом. Я хочу наслаждаться боями. Физически мне комфортнее в полутяжелом весе, но у меня короткие руки, я не очень высокий и не люблю драться с высокими парнями, а в полутяжелом весе много высоких парней»

Уиттакер проиграл последний бой Рейнье Де Риддеру раздельным решением судей. До этого «Жнец» уступил сабмишном Хамзату Чимаеву.