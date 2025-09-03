ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 08:21
    • Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал US Open 2025 в парном разряде
  • 07:12
    • Джокович вышел в полуфинал US Open
  • 08:35
    • Месси может пропустить матч с Аргентиной
  • 07:22
    • Дуарте перешел из «Спартака» в «Сантос»
    Все новости спорта

    Уиттакер: После поражения от Де Риддера пояс кажется несбыточной мечтой

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев
    Бывший обладатель титула UFC в среднем весе Роберт Уиттакер считает, больше не сможет вновь стать чемпионом промоушена.

    Роберт Уиттакер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Уиттакер

    «После поражения от Де Риддера пояс кажется мне несбыточной мечтой. Это еще одно поражение. Оно отодвигает меня гораздо дальше от титула, от того, чего я хотел достичь. Так что сейчас моя траектория изменилась. Мне осталось провести несколько боев. Я хочу наслаждаться процессом. Я хочу наслаждаться боями. Физически мне комфортнее в полутяжелом весе, но у меня короткие руки, я не очень высокий и не люблю драться с высокими парнями, а в полутяжелом весе много высоких парней»

    Уиттакер проиграл последний бой Рейнье Де Риддеру раздельным решением судей. До этого «Жнец» уступил сабмишном Хамзату Чимаеву.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем голы в этой встрече
  • «Сокол» — «КАМАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Чайка» продолжит проигрывать?
  • «Чайка» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Катар — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.11
  • Прогноз на матч Синнер — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Анисимова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры