Карлос Пратес — лучший новичок года в UFC по версии MMA Fighting

Авторитетный спортивный портал MMA Fighting призналлучшим новичком UFC в 2024 году. Бразилец дебютировал в промоушене 19 февраля и нокаутировалв первом раунде.

Впоследствии Пратес одержал еще 3 досрочных победы. 8 июня финишировал Чарльза Радтке, а 17 августа отправил в нокаут Ли Джилианга. Последний поединок Карлос проводил 9 ноября.

Его соперником стал представитель топ-15 полусреднего веса Нил Мэгни, который упал в нокаут за 10 секунд до конца первого раунда. За год Карлос финишировал всех четырех соперников, причем ни один из них не продержался даже до третьего отрезка.

Сейчас бразилец занимает 13-ю строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Всего на счету Пратеса 21 выигранный поединок и 6 поражений в смешанных единоборствах.