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    Топурия стал самым высокооплачиваемым бойцом на турнире UFC 308

    Бои ММА UFC Сборная России Макс Холлоуэй Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер Магомед Анкалаев
    UFC опубликовал гонорары участников 308-го номерного турнира в Абу-Даби. Самым высокооплачиваемым бойцом стал чемпион в полулегком весе Илия Топурия.

    Илия Топурия
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    Илия Топурия

    «Эль-Матадор» за победу нокаутом в третьем раунде над Максом Холлоуэем заработал 2,44 млн. долларов. Хамзат Чимаев, благодаря выигрышу сабмишном над Робертом Уиттакером, получил 1,52 млн. долларов.

    Бывший чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй заработал 1,28 млн. Экс-обладатель титула в средней весовой категории Роберт Уиттакер удостоился гонорара в 920 тысяч долларов.

    Российский боец полутяжелого дивизиона Магомед Анкалаев закрыл топ-5 самых высокооплачиваемых бойцом на турнире. Его гонорар за победу по очкам над Александром Ракичем составил 411 тысяч долларов.

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