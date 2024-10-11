Овинс Сент-Прю и еще 10 бойцов были исключены из UFC

В преддверии турнира в Лас-Вегасе в ночь с 12 на 13 октября ростер UFC покинули 11 бойцов. В число уволенных спортсменов вошел именитый ветеран

Ранее он был претендентом на временный титул чемпиона в полутяжелой весовой категории. В последнем поединке «OSP» уступил удушающим приемом в первом раунде Райану Спэнну.

В полный список имен, исключенных из списка, также вошли Брайан Келлехер, Рики Гленн, Виктор Альтамирано, Да Ун Чжан, Кайнан Крушевски, Брианна Фортино, Виктория Леонардо, Карл Уильямс, Даниэль Вулф и Ярно Эрренс.

Бойцы, исключенные из ростера, были либо уволены, либо их контракты подошли к концу, и UFC решил на данный момент не переподписывать с ними новый соглашения.