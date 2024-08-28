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    Уиттакер о Перейре: Драться с Дю Плесси в среднем весе это плохая идея

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Алекс Перейра Исраэль Адесанья
    Топовый боец UFC Роберт Уиттакер посоветовал чемпиону полутяжелого дивизиона Алексу Перейре не драться с Дрикусом Дю Плесси в среднем весе.

    Роберт Уиттакер
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    Роберт Уиттакер

    «Честно говоря, я не думаю, что это хороший бой для Алекса. Драться с Дю Плесси в среднем весе это плохая идея. Трудно представить человека, обладающего достаточной силой, чтобы помешать Дю Плесси приблизиться к тебе, а Дрикус бьет сильно. Вы видели это в бою против Адесаньи. У Адесаньи действительно крепкий подбородок, и Дрикус все еще причинял ему достаточно боли, чтобы заставить его чувствовать себя некомфортно»

    Алекс Перейра накануне объявил, что в скором времени вернется в средний дивизион ради поединка с чемпионом категории Дрикусом Дю Плесси, победившего на турнире UFC 305 Исраэля Адесанью.

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