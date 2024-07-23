Харрисон высказалась насчет обвинений в употреблении допинга от Пеньи

Восходящая звезда UFC в женском легчайшем весео ее обвинениях по поводу приема запрещенных веществ.

«Это выводит меня из себя. Во-первых, это выводит меня из себя, потому что ни разу за всю мою очень долгую карьеру тестирования у меня ни на что не было положительного результата. И, во-вторых, не смей, черт возьми, говорить подобные вещи, если у тебя нет веских доказательств. Для меня это серьезная тема для разговора. Я очень серьезно отношусь к мошенничеству. Я всегда соревновалась чисто, я придерживаюсь высоких стандартов, и я знаю, что не всегда соревновалась с людьми, которые были чистыми»

Джулианна Пенья накануне раскритиковала Харрисон, назвав ее грязным бойцом. Напомним, что Кайла дебютировала в UFC в апреле этого года и удосрочила экс-чемпионку лиги Холли Холм.