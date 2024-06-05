Крис Биллам-Смит хочет подраться против Хильберто Рамиреса

, тренер чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBO заявил о желании своего подопечного подраться в ближайшее время за 2 титула против

«Объединение поясов — логичное развитие событий для нас. У нас были домашние бои. Это будет его второй бой за титул чемпиона мира. Я бы хотел, чтобы он потенциально уехал за границу. Есть Хильберто Рамирес, который только что завоевал титул WBA, победив Арсена Гулямиряна. Потенциально это хороший бой в Штатах. Посмотрим, какие есть варианты, потому что, в то же время, Крис любит боксировать дома перед британской аудиторией. Но мы останемся в крузерах и будем стремиться завоевать еще один пояс»

Хильберто Рамиресу сейчас принадлежит титул WBA в первом тяжелом весе. В предыдущем своем поединке мексиканец отобрал его у Арсена Гуламиряна, одолев его единогласным решением судей.