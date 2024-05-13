Брайс Митчелл готов подраться против Шона Вудсона

Боец UFC, 12-й номер рейтинга полулегкого дивизиона, дал согласие на поединок с, который хочет получить соперника из топ-15.

«Когда и где, чувак? Когда и где? Пока что я просто сижу здесь и смотрю все это. Но я и сам готов драться. Мне нужны деньги. Я готов драться с тобой, Шон. Просто назови дату и место»

Шон Вудсон на прошедшем турнире в Сент-Луисе провел поединок против Алекса Касереса и одержал в нем победу раздельным решением судей. Митчелл в последний раз дрался в декабре прошлого года.

Тогда он потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Джоша Эммета. Всего в активе Брайса на данный момент 16 выигранных поединков в ММА и 2 проигрыша.