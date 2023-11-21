Уайлдер считает себя лучшим панчером в истории тяжелого веса

Американский профессиональный боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, считает себя лучшим панчером в истории дивизиона.

«Люди приходят понаблюдать за тем, как я нокаутирую соперников. Это лучшее, что происходит в нашем дивизионе. Приходите на мой бой 23 декабря. Я сделаю в ринге тоже, что и всегда»

В конце года Деонтей проведет поединок на турнире в Саудовской Аравии против бывшего чемпиона по линии WBO Джозефа Паркера. В последний раз «бронзовый бомбардировщик» выступал в октябре прошлого года.

Тогда он финишировал в первом раунде Роберта Хелениуса. Всего у Уайлдера 43 победы, одна ничья и 2 поражения в карьере. В 42-х боях он выиграл нокаутом.