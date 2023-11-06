Бой Волкановски и Топурии на UFC 297 не состоится

По информации от представителей UFC, стало известно, чтоне будет драться сна турнире в Торонто, который пройдет 21 января следующего года.

Промоушен намерен перенести титульный поединок в полулегком весе на другую дату. Один из вариантов — устроить данный бой на номерном карде UFC 298 в феврале.

Волкановски сейчас является чемпионом в полулегком весе. В последнем поединке он уступил Исламу Махачеву нокаутом в первом раунде 21 октября в битве за пояс в легком весе.

Илия Топурия пятый номер рейтинга в дивизионе до 66 кг. В предыдущем бою грузин одолел единогласным решением судей Джоша Эммета.