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    Бой Волкановски и Топурии на UFC 297 не состоится

    Бокс/ММА ММА UFC Александр Волкановски Ислам Махачев
    По информации от представителей UFC, стало известно, что Александр Волкановски не будет драться с Илией Топурией на турнире в Торонто, который пройдет 21 января следующего года.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    Промоушен намерен перенести титульный поединок в полулегком весе на другую дату. Один из вариантов — устроить данный бой на номерном карде UFC 298 в феврале.

    Волкановски сейчас является чемпионом в полулегком весе. В последнем поединке он уступил Исламу Махачеву нокаутом в первом раунде 21 октября в битве за пояс в легком весе.

    Илия Топурия пятый номер рейтинга в дивизионе до 66 кг. В предыдущем бою грузин одолел единогласным решением судей Джоша Эммета.

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