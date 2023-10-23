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    Фьюри: Если я завершу карьеру, то бокс будет никому не интересен

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Франсис Нганну ММА UFC
    Звездный британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, чемпион мира по версии WBC, рассказал, как его завершение карьеры скажется на их дисциплине.

    Тайсон Фьюри (слева)
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    Тайсон Фьюри (слева)

    «Со мной наш вид спорта гораздо привлекательнее. Но я дерусь уже 15 лет и подвержен травмам локтей, плеч, коленей и другим повреждениям. Мне сейчас 35, и если я завершу карьеру, то бокс будет никому не интересен»

    Тайсон Фьюри провел на профессиональном ринге 34 поединка. На его счету 33 победы, одна ничья и ни единого поражения. Следующий его бой пройдет 28 октября.

    На турнире в Саудовской Аравии британец встретится в рамках выставочного поединка с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

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