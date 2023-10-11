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    Гуламирян проведет защиту пояса WBA против Дортикуса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBA Арсен Гуламирян проведет свою следующую защиту титула против 37-летнего кубинского бойца Юниэля Дортикуса.

    Арсен Гуламирян
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    Арсен Гуламирян

    Их поединок может состояться в начале следующего года. Гуламирян в последний раз выходил на ринг 19 ноября 2022-го. Тогда он одолел единогласным решением судей Алексея Егорова.

    Арсен не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения. В его активе 27 выигранных поединков, 18 из которых были досрочными.

    Юниэль Дортикус бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF. У кубинского боксера 26 побед и 2 проигранных боя в карьере. В предыдущем поединке он одолел нокаутом Дейбиса Беррокала.

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