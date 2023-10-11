Гуламирян проведет защиту пояса WBA против Дортикуса

Арсен Гуламирян Фото: globallookpress.com
Их поединок может состояться в начале следующего года. Гуламирян в последний раз выходил на ринг 19 ноября 2022-го. Тогда он одолел единогласным решением судей Алексея Егорова.
Арсен не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения. В его активе 27 выигранных поединков, 18 из которых были досрочными.
Юниэль Дортикус бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF. У кубинского боксера 26 побед и 2 проигранных боя в карьере. В предыдущем поединке он одолел нокаутом Дейбиса Беррокала.