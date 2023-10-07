Тим Цзю: Чарло безграмотный боксер со скудным IQ

Чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBOдал комментарий про бывшего обладателя всех титулов в их дивизионе

«Чарло безграмотный боксер со скудным IQ. Он даже не умеет нормально разговаривать. Что касается его боев, то в них нет ничего необычного. И Харрисон, и Кастаньо в реванше могли его победить. Чарло никогда не рискует. Он не готов отдать все ради победы»

Также ранее Тим раскритиковал Чарло за его пассивный стиль ведения поединка против «Канело», в котором американец потерпел поражение судейским решением.

Цзю является следующим потенциальным соперником Джермелла. В их очном поединке на кону будут стоять все пояса в первом среднем весе.