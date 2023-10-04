Махачев дал согласие на поединок с Ковингтоном

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе, дал свое согласие на поединок в полусреднем дивизионе против

«Думаю, мы встретимся с Колби в клетке. Хотелось, чтобы он выиграл у Эдвардса. Леон ни разу не говорил о поединке со мной, а Колби хочет этого противостояния. У нас с Ковингтоном получится хороший бой. Он очень сильный борец с прекрасной выносливостью»

Колби Ковингтон следующий претендент на титул UFC в полусреднем весе. 17 декабря он сразится за чемпионский пояс против британского бойца Леона Эдвардса.

Ковингтон является вторым номером рейтинга полусредней весовой категории. В последнем поединке «Хаос» победил единогласным решением судей Хорхе Масвидаля.