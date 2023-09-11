Стрикленд: В нашем бою Адесанья был похож на любителя

Новый чемпион UFC в средней весовой категории удивлен тем, как легко сложился титульный поединок против

«Я ожидал, что уйду из клетки с синяками и гематомами. В итоге удалось отделаться лишь парой царапин. В нашем бою Адесанья был похож на любителя. У меня тогда возник вопрос: а что вообще происходит?»

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей в главном событии вечера на турнире UFC 293. Шон отобрал титул у новозеландца и стал чемпионом в среднем весе.

Для американского бойца это уже третий выигранный поединок кряду. На счету Шона Стрикленда 28 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.