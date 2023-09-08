Мурат Гассиев проведет следующий бой с Отто Валлином

Российский профессиональный боксерпроведет свой следующий поединок против. Их бой состоится 30 сентября в Турции в рамках тяжелого дивизиона.

К этой встрече Гассиев подходит после победы нокаутом во втором раунде над Майком Балогуном. На кону боя с Валлином будет стоять титул по версии WBA Inter-Continental.

Для россиянина этот бой станет пятым в тяжелом весе. Ранее он выступал в дивизионе до 90,7 кг, где был чемпионом мира. Всего в активе у Гассиева 30 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Валлин в предыдущем бою одолел единогласным решением судей Хеламана Олгуина. У шведского боксера 25 побед и один проигранный поединок в карьере.