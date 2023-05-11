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    Тренер Дэвиса: Джервонта уничтожит Ломаченко за 2 раунда

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Василий Ломаченко Джервонта Дэвис
    Кенни Эллис, являющийся тренером звездного боксера-легковеса Джервонты Дэвиса, дал прогноз на потенциальный поединок своего подопечного против Василия Ломаченко.

    Джервонта Дэвис (слева)
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    Джервонта Дэвис (слева)

    «Ломаченко не долго промучается в поединке с Джервонтой. Дэвис быстро избавит его от страданий. Думаю, что он уничтожит его за 2 раунда. Больше времени точно не потребуется»

    Джервонта в недавнем поединке одолел нокаутом Райана Гарсию в шестом раунде, благодаря точному удару в печень. Для Дэвиса эта победа стала 29-й в карьере (29-0).

    Ломаченко является следующим претендентом на титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. 20 мая Василий встретится в поединке с действующим обладателем всех поясов Девином Хэйни.

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