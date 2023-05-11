Тренер Дэвиса: Джервонта уничтожит Ломаченко за 2 раунда

, являющийся тренером звездного боксера-легковеса, дал прогноз на потенциальный поединок своего подопечного против

«Ломаченко не долго промучается в поединке с Джервонтой. Дэвис быстро избавит его от страданий. Думаю, что он уничтожит его за 2 раунда. Больше времени точно не потребуется»

Джервонта в недавнем поединке одолел нокаутом Райана Гарсию в шестом раунде, благодаря точному удару в печень. Для Дэвиса эта победа стала 29-й в карьере (29-0).

Ломаченко является следующим претендентом на титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. 20 мая Василий встретится в поединке с действующим обладателем всех поясов Девином Хэйни.