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    Тренер Уайлдера: Деонтей хочет провести следующий бой именно с Джошуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Роберт Хелениус
    Малик Скотт, являющийся тренером бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Деонтея Уайлдера, рассказал, с кем хочет провести следующий поединок его подопечный.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Деонтей в следующем бою намерен драться именно с Джошуа. Надеюсь, что этот поединок состоится. Уайлдер постоянно говорит о нем. Теперь остается узнать, чего хочет сам Джошуа. Если их поединок не состоится, то это будет настоящая катастрофа для бокса»

    Зимой текущего года команда Уайлдера вступала в переговоры с представителями Джошуа об организации их боя. Тогда Энтони отказался драться с Деонтеем, выбрав поединок против Джермейна Франклина.

    Напомним, что Уайлдер в последний раз выходил на ринг в октябре 2022-го. Тогда «бронзовый бомбардировщик» одержал победу нокаутом в первом раунде над Робертом Хелениусом.

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