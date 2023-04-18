Тренер Уайлдера: Деонтей хочет провести следующий бой именно с Джошуа

, являющийся тренером бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе рассказал , с кем хочет провести следующий поединок его подопечный.

«Деонтей в следующем бою намерен драться именно с Джошуа. Надеюсь, что этот поединок состоится. Уайлдер постоянно говорит о нем. Теперь остается узнать, чего хочет сам Джошуа. Если их поединок не состоится, то это будет настоящая катастрофа для бокса»

Зимой текущего года команда Уайлдера вступала в переговоры с представителями Джошуа об организации их боя. Тогда Энтони отказался драться с Деонтеем, выбрав поединок против Джермейна Франклина.

Напомним, что Уайлдер в последний раз выходил на ринг в октябре 2022-го. Тогда «бронзовый бомбардировщик» одержал победу нокаутом в первом раунде над Робертом Хелениусом.