Алекс Перейра сообщил о переходе в полутяжелый дивизион UFC

Экс-чемпион UFC в средней весовой категориипринял решение продолжить свою карьеру в полутяжелом дивизионе.

Одной из причин является тот факт, что бразильцу трудно укладываться в лимит до 83,9 кг. В межсезонье Перейра весит более 100 кг. Алекс со своей командой посчитал, что в полутяжелом дивизионе ему будет выступать гораздо комфортнее.

Напомним, что в предыдущем поединке бразилец потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Исраэля Адесаньи на турнире UFC 287. Тот проигрыш стал для Алекса первым в промоушене.

Всего в активе Перейры 9 поединков в смешанных единоборствах. На его счету 7 побед и 2 поражения. В UFC Алекс дебютировал 6 ноября 2021 года.