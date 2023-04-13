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    Алекс Перейра сообщил о переходе в полутяжелый дивизион UFC

    Бокс/ММА ММА UFC
    Экс-чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра принял решение продолжить свою карьеру в полутяжелом дивизионе.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    Одной из причин является тот факт, что бразильцу трудно укладываться в лимит до 83,9 кг. В межсезонье Перейра весит более 100 кг. Алекс со своей командой посчитал, что в полутяжелом дивизионе ему будет выступать гораздо комфортнее.

    Напомним, что в предыдущем поединке бразилец потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Исраэля Адесаньи на турнире UFC 287. Тот проигрыш стал для Алекса первым в промоушене.

    Всего в активе Перейры 9 поединков в смешанных единоборствах. На его счету 7 побед и 2 поражения. В UFC Алекс дебютировал 6 ноября 2021 года.

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