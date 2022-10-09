Конор Макгрегор может подраться с Джастином Гейджи

По информации от представителей UFC, стал известен потенциальный соперник для экс-чемпиона в двух весовых категориях

Его следующим оппонентом может стать бывший претендент на титул в легком весе Джастин Гейджи. Не так давно Макгрегор в своих соцсетях сообщил, что планирует подняться в полусредний вес и, возможно, данный поединок пройдет в дивизионе до 77,1 кг.

В последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда Макгрегор сломал ногу и в итоге потерпел поражение техническим нокаутом от Дастина Порье.

Джастин Гейджи на UFC 274 удушающим приемом в первом раунде уступил Чарльзу Оливейре. Сейчас американец занимает третью строчку в рейтинге легковесов.