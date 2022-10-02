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    Хамзат Чимаев намерен подняться в средний вес. Швед планирует досрочно деклассировать непобедимого Исраэля Адесанью

    Уже совсем скоро Чимаев может перейти в дивизион до 84 кг

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    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев
    Швед рассчитывает на чемпионство в дивизионе, где уже несколько лет правит Исраэль Адесанья

    Провальная весогонка перед боем с Диасом сподвигла Чимаева задуматься о переходе в средний вес

    Хамзат Чимаев сумел сделать себе имя своими выступлениями в полусреднем дивизионе UFC. Швед дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2020 года и стоит отметить, что после четырех досрочных побед кряду его популярность резко взлетела вверх.

    После того, как Чимаев сумел победить Гилберта Бернса он и вовсе мгновенно поднялся на третью строчку рейтинга полусредневесов. Конечно же, после такого успеха Хамзат сразу же заговорил о титульном поединке. В такой ситуации многие стремятся драться с соперниками, которые выше тебя самого в рейтинге.

    Впрочем, швед, ввиду большого гонорара, не отказался подраться на прошедшем UFC 279 с завершающим карьеру Нейтом Диасом, которого уже давно нет в топ-15. Их поединок должен был стать главным событием вечера, однако буквально за пару дней до начала соревнований в расписании карда все поменялось.

    И причиной тому стала провальная весогонка Хамзата Чимаева, не сумевшего уложиться в лимит полусредней весовой категории. Перевес шведа составил около 3,5 кг и, чтобы согнать лишний вес у бойца не было ни времени, ни сил.

    Khamzat Chimaev vs. Gilbert Burns FULL FIGHT HIGHLIGHTS — Every Strike Landed!

    В итоге Дане Уайту пришлось выдать Чимаеву в соперники Кевина Холлэнда, который должен был драться в промежуточной категории до 81 кг, а Нейт Диас в главном бою вечера с Тони Фергюсоном.

    Швед без каких-либо проблем выиграл свой поединок, задушив оппонента уже в первом раунде. И после турнира в Лас-Вегасе Чимаев всерьез задумался о том, чтобы подняться в средний дивизион. Данный переход, действительно, имеет смысл, как минимум, по двум причинам.

    Первая из них заключается в том, что Хамзату очень тяжело укладываться в лимит полусредневесов. Да и к тому же в дивизионе до 77 кг титульный бой швед получит очень не скоро в виду того, что UFC решительно настроен провести третий поединок между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

    Хамзат заранее начал привлекать к себе внимание. Швед говорит, что сломает Адесанью

    Исраэль Адесанья
    globallookpress.com

    Еще не перейдя в средний вес, Хамзат уже заранее начал утверждать, что заберет себе чемпионский пояс. Шведа даже не смущает тот факт, что нынешнего обладателя титула Исраэля Адесанью в дивизионе до 84 кг еще не сумел победить ни один звездный боец.

    Новозеландец стал чемпионом в 2019 году и тогда в титульном поединке он во втором раунде нокаутировал Роберта Уиттакера. С тех пор Исраэль провел 5 успешных защит пояса кряду. При этом в марте 2021 Адесанья и вовсе дрался в полутяжелом весе с Яном Блаховичем.

    Стать чемпионом в дивизионе до 93 кг у новозеландца не получилось, однако в своей весовой категории с момента прихода в промоушен Даны Уайта он еще ни разу не проигрывал. Тем не менее, Хамзат не обратил никакого внимания на все достижения в Исраэля.

    Уже сейчас швед требует от UFC титульный поединок в среднем весе, и, по его мнению, встреча с Адесаньей станет для него легкой прогулкой.

  • Хамзат Чимаев
  • Боец UFC
  • Вы видели как он борется? Адесанья всегда отдает в спину своим соперникам, если они проходят в ноги. Не забывайте, что мой уровень борьбы гораздо выше чем у тех, с кем он дрался. Если я заберу его спину, то у него не останется ни единого шанса. Он всегда дерется в стойке, потому что бороться вообще не умеет. Я переведу его в партер и там сломаю пополам. Вы думаете, что Адесанья справится со мной? Нет, Исраэль для меня очень легкий соперник

    • Заявление Чимаева кажется очень громким. Но все же шведу стоит более уважительно относиться к соперникам в среднем весе. Если в полусреднем дивизионе Хамзат казался гораздо мощнее большинства своих оппонентов, то вот в новой весовой категории с ним могут поспорить, как минимум, 3-4 бойца.

    Бой с чемпионом в среднем весе надо заслужить

    Пауло Коста
    globallookpress.com

    Не смотря на отличную статистику и довольно большую популярность, вряд ли Чимаеву так сразу дадут бой за титул в среднем весе. Очевидно, что ему необходимо провести пару поединков прежде, чем драться с чемпионом.

    Также не исключено, что между Адесаньей и Перейрой будет реванш в том случае, если победу на UFC 281 одержит именно бразилец. При этом уже сейчас у Хамзата есть потенциальный соперник в среднем весе из числа топов.

    Несложно догадаться, что им является Пауло Коста, с которым у шведа недавно произошел конфликт. В данный период времени бразилец активно подогревает интерес к потенциальному поединку с Чимаевым. Коста изо дня в день провоцирует шведа, утверждая, что тот боится драться с ним.

    Пока что на вызов со стороны Пауло Хамзат не дал однозначного ответа. Но на подготовку к этому поединку шведскому бойцу потребуется гораздо больше времени, ведь Коста является шестым номером рейтинга средневесов и не так давно он сам дрался за титул с Адесаньей.

    В плане габаритов Пауло превосходит не только Чимаева, но и практически всех других соперников в категории до 84 килограмм. Такого громилу, как Коста, перевести в партер будет очень тяжело. Бой с бразильцем может стать настоящей проверкой на прочность для Чимаева.

    Если Хамзат сумеет победить такого грозного соперника, то Дана Уайт с большей долей вероятности предоставит шведу шанс сразиться за титул. Но пока что Чимаев в средневесах не провел еще ни одного поединка и поэтому говорить о чемпионских амбициях ему еще очень рано.

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