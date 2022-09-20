Александр Гвоздик: «Цель возвращения на ринг? В первую очередь, из-за денег»

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе рассказал , почему решил вернуться на ринг.

Александр Гвоздик Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Хотите знать почему я вернулся и какая у меня мотивация? На первом месте стоят деньги, но думаю, что я еще не сказал свое последнее слово в боксе. Надеюсь, что мне удастся показать себя. Сейчас я спаррингую с Хильберто Рамиресом. Но у меня нет соперника и поэтому полноценный тренировочный лагерь еще не начинался

Александр Гвоздик в своем последнем поединке проиграл нокаутом в десятом раунде Артуру Бетербиеву 18 октября 2019 года. Тогда украинец потерял титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Всего в активе Александра Гвоздика 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. На данный момент украинскому боксеру 35 лет.