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    Александр Гвоздик: «Цель возвращения на ринг? В первую очередь, из-за денег»

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    Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, почему решил вернуться на ринг.

    Александр Гвоздик
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    Александр Гвоздик

  • Александр Гвоздик
  • Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC
  • Хотите знать почему я вернулся и какая у меня мотивация? На первом месте стоят деньги, но думаю, что я еще не сказал свое последнее слово в боксе. Надеюсь, что мне удастся показать себя. Сейчас я спаррингую с Хильберто Рамиресом. Но у меня нет соперника и поэтому полноценный тренировочный лагерь еще не начинался

    • Александр Гвоздик в своем последнем поединке проиграл нокаутом в десятом раунде Артуру Бетербиеву 18 октября 2019 года. Тогда украинец потерял титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

    Всего в активе Александра Гвоздика 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. На данный момент украинскому боксеру 35 лет.

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