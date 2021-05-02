Чисора проиграл Паркеру в бою за титул интерконтинентального чемпиона WBO

Джозеф Паркер Фото: globallookpress.com
Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера раздельным решением судей — 115:113, 116:111, 115:113.
29-летний Паркер одержал 28-ю победу в карьере при двух поражениях. 37-летний Чисора потерпел 11-е поражение при 33 победах.
Также в рамках вечера бокса российский боксер Дмитрий Бивол победил британца Крейга Ричардса в рамках титульного боя в полутяжелом весе на вечере боев в Манчестере. Бой продлился все 12 раундов, судьи отдали победу россиянину единогласным решением (118:110, 115:113, 115:114).